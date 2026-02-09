Экспозиция РФ на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии вызвала фурор

Без преувеличения космических высот достигли российские оборонно-промышленные предприятия. На международной выставке в Саудовской Аравии наша экспозиция вызвала настоящий фурор. Сразу несколько премьер — от знаменитого «Калашникова». Теперь это не только легендарные автоматы, но и уникальные беспилотники. Но больше всего зрителей собрала другая новинка от наших оружейников. Эта машина уже наводит страх на противника в зоне спецоперации. Все увидел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Он передает из Эр-Рияда.

Почти 1000 экспонатов и несколько павильонов, уличная выставка в натуральную величину. При этом Российская экспозиция World Defence Show 2026 в Эр-Рияде не самая крупная, но, пожалуй, одна из самых популярных.

Конечно, российские автоматы — безоговорочная легенда во всем мире. Но для Ближнего Востока тут есть особые образцы.

«Самый, наверное, интересный и пользующийся большим спросом на рынке — классический 7,62. И всегда у нас любят очень компактные версии. Поэтому наш АК-15 СК — автомат АК-15 малогабаритный — наиболее перспективная и интересная модель здесь», — говорит сотрудник концерна «Калашников» Георгий Губич.

Еще один автомат — АК-19 — специально создан под натовский калибр — 5,56 — он стандартный для армии, например, самой Саудовской Аравии. Но к нему в комплекте идет и подствольный гранатомет — тоже натовского образца. Впрочем, мировая премьера на этом стенде — это вовсе не стрелковое оружие. Речь про беспилотный комплекс РУС-ПЭ.

Конкурентов именно в этой нише в мире по пальцам одной руки пересчитать. В России подобных мобильных систем вообще не было.

«Это первый отечественный барражирующий боеприпас контейнерного запуска. Это значит, что он переносится одним человеком. Он уже прошел апробацию в боевых условиях», — говорит директор по экспортным продажам БПЛА концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

Похожие боеприпасы производятся в США, к примеру Switchblade. Применялся и в Афганистане и поставлялся Украине. Но проявить себя никак не смог. В Эр-Рияд американцы его даже не привезли.

По различным типам беспилотников, особенно фронтовых, Россия сейчас, вообще, один из мировых лидеров. Причем не только в самих аппаратах, но в целых комплексах — разведывательно-ударных.

«Суперкам обрабатывает кадры, полученные своими камерами и обрабатываемые с помощью ИИ, в десятки раз быстрее, чем это бы делал оператор, если бы просто смотрел в камеру и самостоятельно принимал решения», — говорит Екатерина Згировская, официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы».

На выставке известный всему миру Supercam 350 — глаза российской армии на СВО — часть разведывательно-ударного контура, где ударную часть представляет новейшая российская РСЗО «Сарма». По сути — дальнейшее развитие Торнадо-С. Но значительно более мобильная и легкая система. Комплекс уже прошел проверку в зоне СВО, и сегодня будет официально представлен.

