Миндаль против старения мозга: что скрывает привычный орех

Daily Mail: миндаль замедляет старение мозга

Миндаль долгое время воспринимался как «правильный, но неинтересный» продукт — что-то из мира диет и сухих перекусов. Однако сегодня этот орех оказался в центре внимания ученых: исследования все чаще связывают его с поддержкой здоровья мозга, снижением риска деменции и улучшением работы кишечника. Об этом пишет Daily Mail.

И хотя вокруг миндаля нет модного шума, как у экзотических суперфудов, его эффект — куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Древний источник энергии

Несмотря на привычное название, миндаль технически не орех, а семя. Его выращивали еще тысячи лет назад на Ближнем Востоке и в Центральной Азии — за выносливость, питательность и долгий срок хранения. Позже он распространился в Европе, а затем и в Калифорнии, которая со временем стала мировым центром производства миндаля.

Сегодня миндаль едят целиком, добавляют в каши и салаты, делают пасты, муку, масло и растительное молоко — и почти в любом виде он сохраняет ключевые полезные свойства.

Почему миндаль важен для мозга

Главная причина интереса ученых — связь между состоянием сосудов и когнитивным здоровьем. Миндаль богат мононенасыщенными жирами, витамином E, полифенолами и аминокислотами, которые поддерживают эластичность сосудов и уменьшают воспаление.

Ученые подчеркивают: повреждение мелких сосудов мозга напрямую связано с развитием некоторых форм деменции — и питание играет здесь ключевую роль.

Совпадение или закономерность?

В рамках масштабного анализа данных более 160 тысяч взрослых из США и Великобритании исследователи заметили четкий паттерн: люди, которые регулярно ели миндаль, реже сообщали о нейродегенеративных и сосудистых заболеваниях.

Речь шла не только о деменции, но и об инсультах, болезни Паркинсона, эпилепсии и рассеянном склерозе. Это не доказывает прямую причинно-следственную связь, но усиливает аргументы в пользу миндаля как защитного элемента рациона.

Скрытый плюс, о котором мало говорят

Миндаль неожиданно полезен для кишечника. Его клеточные стенки настолько плотные, что около 30% калорий не усваиваются, а вместо этого становятся пищей для полезных бактерий.

«Когда вы употребляете целый миндаль, в момент проглатывания он обычно имеет размер частиц в один миллиметр», — говорит профессор Берри.

В результате миндаль одновременно питает микробиом и снижает реальную калорийную нагрузку.

А как насчет жиров и калорий?

Да, миндаль калориен — но это тот случай, когда цифры на упаковке не отражают реальности. Из-за структуры ореха организм усваивает заметно меньше энергии, чем указано.

«На обороте упаковки может быть написано, что порция содержит 170 калорий, но на самом деле вы усваиваете только около 130 из них», — говорит профессор Берри.

Исключение — миндальное масло. При измельчении клеточные стенки разрушаются, и калории становятся более доступными. Это не плохо, но важно учитывать цель: поддержка веса или набор энергии.

Жареный или сырой?

Исследования показывают: существенной разницы между обжаренным и необжаренным миндалем нет. Главное — чтобы он вообще был в рационе.

«Если предпочитаешь запеченные, пусть зажаряют. Главное — иметь их вообще», — объясняет профессор Берри.

Миндаль не для всех

Несмотря на пользу, миндаль подходит не каждому. Людям с аллергией на орехи, некоторыми заболеваниями почек или чувствительностью к оксалатам стоит быть осторожными. Также обсуждаются экологические вопросы производства, особенно связанные с водопотреблением.

Перекус — лучшее место для миндаля

По словам экспертов, именно перекусы мы контролируем лучше всего — и замена сладостей или ультраобработанных снеков на миндаль может заметно повлиять на здоровье.

«Изменение привычек перекуса — одна из самых простых диетических стратегий», — говорит профессор Берри.

