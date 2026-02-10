В зоне риска: кому опасно есть ферментированные продукты

Врач Сычугова: ферментированные продукты опасны для людей с диагнозом СРК

Высокое потребление ферментированных продуктов опасно для людей с функциональным расстройством желудочно-кишечного тракта, в частности, с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач гастроэнтеролог, специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ, Клара Сычугова.

По словам эксперта, к FODMAP (ферментированные продукты) относятся олигосахариды (пшеница, рожь, лук, чеснок, бобовые), дисахариды (молочные продукты), моносахариды (мед, яблоки, манго, сиропы, сладости для диабетиков на фруктозе) и полиолы (авокадо, цветная капуста, жевательные резинки без сахара, протеиновые батончики и сладости).

Влияние этих продуктов на организм происходит в два этапа. Первый — осмотический эффект. Из-за плохого всасывания этих веществ, они увеличивают количество жидкости в просвете тонкой кишки. В свою очередь, это может приводить к растяжению стенок и регулярной диарее.

Второй — брожение в толстом кишечнике. Этот процесс сопровождается выделением газов (водорода, метана, углекислого газа), что вызывает вздутие, метеоризм, боль и спазмы.

У здоровых людей эти процессы обычно не приводят к выраженным симптомам. Однако при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта, в частности, с диагнозом СРК, у пациентов ферментированные продукты вызывают сильную боль и дискомфорт.

При этом резкое ограничение в употреблении таких продуктов или же их полное исключение из рациона могут привести к дефициту клетчатки, витаминов и минералов. В решении вопроса поможет своевременная диагностика, которая выявит патологии.

Сычугова подчеркнула, что у каждого человека, особенно с СРК, свой порог переносимости ферментированных продуктов. Важно внимательно следить за реакцией организма на разную пищу, чтобы определить собственный порог чувствительности к тому или иному продукту.

