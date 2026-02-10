Без магической даты: Роза Сябитова посоветовала не ждать предложения 14 февраля

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 19 0

В отношениях важно оставаться собой, а не играть какую-то роль.

Роза Сябитова посоветовала не ждать предложения 14 февраля

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Главная сваха страны Роза Сябитова предупредила женщин о бесполезности ожидания предложения руки и сердца ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru

По словам телезвезды, в отношениях инициатор — мужчина, а женщина лишь мотивирует его инициативу. Решение связать себя узами брака сильный пол принимает самостоятельно и тогда, когда считает нужным, а не из-за красивой даты в календаре.

Сябитова подчеркнула, что за весь многолетний опыт она так и не обнаружила универсального «триггера», который заставляет мужчину сделать предложение — у всех все сугубо индивидуально.

При этом женщинам важно помнить, что именно они выбирают мужчину, а не наоборот. Поскольку природа наделила их ответственностью за рождение и будущее детей, представительницы прекрасного пола лучше знают, от кого им надо рожать здоровых детей и какой мужчина сможет обеспечить безопасное будущее для нее и потомства.

Сваха отметила, что в отношениях важно оставаться собой, а не играть какую-то роль ради эффекта. Именно с реальным человеком, а не с «идеальной версией», мужчине предстоит жить дальше.

Сябитова подчеркнула, что никакая дата не гарантирует долгий и счастливый брак. В отношениях главное — взаимопонимание, доверие, совпадение целей в семейной жизни и будущем.

Без магической даты: Роза Сябитова посоветовала не ждать предложения 14 февраля
