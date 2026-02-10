Григорий Лепс выставил на продажу особняк в тайском стиле за полмиллиарда рублей

Народный артист России Григорий Лепс выставил на продажу особняк в тайском стиле за 550 миллионов рублей. Подробнее о поместье знаменитого артиста и другой его недвижимости рассказало агентство URA.RU.

Изначально стоимость роскошной резиденции составляла 1,5 миллиарда рублей. В эту сумму входил участок площадью 40 соток с двумя зданиями — основным жилым домом и гостевым со студией звукозаписи.

Практически спустя девять месяцев артист выставил на продажу только основной дом площадью 1,8 тысячи квадратных метров, расположенный на участке 20 соток. Поэтому и цена снизилась до 550 миллионов рублей. Особняк находится в престижном закрытом поселке на Новорижском шоссе.

Архитектура и удобства

Вдохновившись путешествиями по Юго-Восточной Азии, Лепс решил воссоздать полюбившеюся атмосферу Таиланда. Так фасад здания украшают изогнутые крыши, декоративные колонны и замысловатые орнаменты.

В особняке расположены семь просторных спален, каждая из которых с собственной ванной комнатой и гардеробной, спа-зона с крытым бассейном, несколько видов саун, массажные кабинеты и тренажерные залы.

Ключевой элемент первого этажа — просторная гостиная с панорамными окнами и выходом на террасу. Также расположена столовая зона, рассчитанная на прием большого количества гостей, и оборудованная премиальной техникой кухня. Кроме того, в состав резиденции входит студийный комплекс, в котором Григорий записывал многие хиты.

Площадь второго корпуса — 2765 квадратных метров, что существенно превосходит по площади первый дом. Изначально он задумывался как полноценный продюсерский центр.

Вокруг участка в 20 соток расположен густой лесной массив, обеспечивая полную приватность владельцам. Ландшафт территории полностью соответствует тайскому стилю. Имеется искусственный водоем с декоративным мостиком и зоны для медитации. Кроме того, на участке есть зона барбекю, летняя терраса и несколько беседок.

Другая недвижимость артиста

Помимо выставленного на продажу подмосковного особняка, Лепс владеет квартирой в центре Москвы площадью 83 квадратных метра. Эксперты оценили ее стоимость примерно в 70 миллионов рублей. Кроме того, артисту принадлежит земельный участок площадью 4,2 гектара в Тверской области вблизи Волги и Старицкого монастыря.

Общая стоимость недвижимости знаменитого исполнителя оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. В его владении также квартира площадью почти 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Ее ориентировочная стоимость составляет порядка 386 миллионов рублей. Кроме того, в этом же комплексе артист владеет машиноместом стоимостью примерно в 18 миллионов рублей.

Еще одна квартира Лепса находится в Басманном районе. Ее площадь намного скромнее — 130,1 квадратный метр. Эксперты оценили жилище примерно в 58 миллионов рублей.

