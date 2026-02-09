Не жертвует комфортом: сколько тратит Лариса Долина на съемное жилье
Певица выбирает исключительно многокомнатную недвижимость в престижных локациях Москвы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Продюсер Дворцов: Лариса Долина тратит на съемное жилье до 350 тысяч рублей
Аренда временного жилья обходится народной артистке РФ Ларисе Долиной в сумму до 350 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац».
По словам эксперта, певица, несмотря на финансовые трудности и судебные тяжбы, не готова жертвовать привычным уровнем комфорта. Дворцов отметил, что певица выбирает исключительно многокомнатную недвижимость в престижных локациях, таких как районы станций метро «Тверская» или «Маяковская», либо рассматривает варианты в загородных поселках.
«Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250-350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — рассказал он.
Сама Долина ранее подтверждала, что пока вынуждена пользоваться арендованными квадратными метрами на условиях длительного договора. Она не исключила возможность выкупа этого жилья в будущем, когда ее материальное положение стабилизируется.
Необходимость в поиске съемного дома возникла после масштабного скандала с телефонными мошенниками, жертвой которых артистка стала летом 2024 года. Под давлением преступников звезда продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства перевела на счета злоумышленников.
Судебные разбирательства с покупательницей Полиной Лурье закончились для Долиной неудачно. Верховный суд обязал певицу передать ключи новой владелице, признав сделку законной. Несмотря на наличие недвижимости в Юрмале, воспользоваться ею певица сейчас не может из-за наложенных санкций Евросоюза и ареста зарубежных активов.
