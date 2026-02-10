Белка оставила семью без крыши над головой: ночной пожар уничтожил дом в США

People: белка перегрызла провода и оставила семью без дома

Семья из американского штата Флорида осталась без дома после ночного пожара, причиной которого стала белка. Об этом сообщает People.

Во время происшествия глава семьи, его жена, их дети и домашние животные спали. Мужчину разбудил резкий щелчок — сработал выключатель. Почти сразу после этого он услышал шум на чердаке и почувствовал характерный запах плавящейся проводки. Он разбудил всех членов семьи и срочно вывел их из дома.

Читайте также Зима не страшна: мужчина спалил дом при попытке растопить наледь на крыше

Уже после приезда пожарных пострадавшим сообщили причину возгорания. По версии экстренных служб, белка пробралась на чердак и повредила электропроводку, из-за чего возникло короткое замыкание. Огонь быстро распространился по конструкциям здания.

Пожар полностью уничтожил дом. Обрушилась крыша, выгорели комнаты и личные вещи. Семья лишилась практически всего имущества. При этом, никто из людей и животных не пострадал.

Произошедшее стало тяжелым ударом для семьи. Сейчас им приходится начинать жизнь с нуля — искать временное жилье и средства на восстановление. Для помощи пострадавшим была запущена кампания по сбору средств. Деньги планируется направить на первоочередные нужды — аренду жилья, одежду и бытовые расходы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что старшая дочь певицы Глюкозы устроила пожар в квартире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.