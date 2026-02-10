Высокое проклятие: модель ростом 195 см пугает мужчин на свиданиях

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Перед каждой встречей девушка вынуждена отправлять потенциальным партнерам «предупреждение».

Почему парни боятся высоких девушек

Фото: 5-tv.ru

Daily Star: модель ростом 195 см пугает мужчин на свиданиях

Британская модель Чарли Милл ростом 195 сантиметров сталкивается с регулярными побегами кавалеров со свиданий и предвзятым отношением со стороны противоположного пола. Об этом сообщает Daily Star.

Один из инцидентов произошел прямо во время встречи в кафе, когда мужчина в ужасе покинул заведение. Он заметил, что голова девушки практически касается потолка. Позже несостоявшийся кавалер прислал сообщение с обвинениями. Он заявил, что Чарли должна была заранее предупредить о том, что она «гигант».

По словам 31-летней модели, ее часто используют ради денег, заставляя оплачивать счета в одиночку после внезапного ухода спутника.

«Мужчины всегда боялись моего роста и ставили под сомнение мою гендерную принадлежность. Меня фетишизируют и используют ради денег. Меня заставляют чувствовать, что рост — это вся моя личность», — поделилась переживаниями женщина.

Трудности из-за выдающихся физических данных преследуют модель еще со школьной скамьи, когда сверстники и даже взрослые издевались над ней. Чарли призналась, что в подростковом возрасте ее постоянно травили, называли мужчиной и вступали в шуточные драки. Из-за этого она привыкла сутулиться, пытаясь казаться меньше.

Теперь перед каждой встречей девушка вынуждена отправлять потенциальным партнерам «предупреждение». Однако многие отменяют свидания сразу после посещения ее профиля в социальных сетях.

Один из бойфрендов честно признался, что не хочет быть посмешищем, выглядя низкорослым на ее фоне.

Несмотря на весь негатив, Милл призывает общество к уважению. Она подчеркнула, что высокий рост не делает женщину менее женственной или недостойной любви.

