Армия, флот и ВКС: Лавров назвал главных союзников России

Лавров назвал главными союзниками России армию, флот и ВКС

Главными союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы (ВКС) — ситуация с истечением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще раз это подтверждает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это», — рассказал глава МИД РФ.

Дипломат отметил, что наша страна полностью уверена в надежности своих систем ядерного сдерживания, которые служат нам гарантией безопасности. В случае агрессивных действий против России, наши потенциальные противники столкнутся с неприемлемым для себя ответом.

ДСНВ де-факто уже не действовал последние три года, поэтому не стоит драматизировать ситуацию с прекращением действия договора, сказал Лавров. Россия будет внимательно следить за действиями Штатов, однако делать шаги к эскалации противостояния не планирует.

Кроме того, Лавров прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что договор был «плохим» и нарушался Россией. Дипломат заявил, что у нашей страны были серьезные вопросы по соблюдению условий соглашения, на которые американцы не ответили.

