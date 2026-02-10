Армия, флот и ВКС: Лавров назвал главных союзников России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 79 0

В случае агрессивных действий против России, наши потенциальные противники столкнутся с неприемлемым для себя ответом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров назвал главными союзниками России армию, флот и ВКС

Главными союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы (ВКС) — ситуация с истечением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще раз это подтверждает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это», — рассказал глава МИД РФ.

Дипломат отметил, что наша страна полностью уверена в надежности своих систем ядерного сдерживания, которые служат нам гарантией безопасности. В случае агрессивных действий против России, наши потенциальные противники столкнутся с неприемлемым для себя ответом.

ДСНВ де-факто уже не действовал последние три года, поэтому не стоит драматизировать ситуацию с прекращением действия договора, сказал Лавров. Россия будет внимательно следить за действиями Штатов, однако делать шаги к эскалации противостояния не планирует.

Кроме того, Лавров прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что договор был «плохим» и нарушался Россией. Дипломат заявил, что у нашей страны были серьезные вопросы по соблюдению условий соглашения, на которые американцы не ответили.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Сергей Лавров о призывающих готовиться к войне канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и министре обороны этой страны Борисе Писториусе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Голикова: в России реализуется ряд важных проектов по здравоохранению
14:46
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового
14:34
От открытых конкурсов до школ губернаторов: как меняется кадровая система России
14:21
«Нам импонируют такие заявления»: Песков о контактах России и Франции
14:13
ФСБ задержала третьего фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева в Москве
14:12
«Великий»: Адвокат Гофштейн назвал Генриха Падву рыцарем адвокатуры

Сейчас читают

«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
«Не стреляй»: говорящий попугай помог полиции раскрыть убийство
«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео