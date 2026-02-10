«Великий»: Адвокат Гофштейн назвал Генриха Падву рыцарем адвокатуры

Прощание с Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве.

двокат Александр Гофштейн назвал ушедшего из жизни коллегу рыцарем адвокатуры

Адвокат Александр Гофштейн назвал ангелом-хранителем адвокатуры ушедшего из жизни коллегу, заслуженного юриста России Генриха Падву. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Гофштейн, десятилетия проработавший рука об руку с Падвой, дал высокую оценку его личности и принципам.

«Я всегда знал, что работаю рядом с рыцарем адвокатуры, для которого идея справедливости по каждому делу выходила за рамки этого дела. Он всегда понимал, что работа адвоката… — это всегда служение не только этому подзащитному, но и обществу», — подчеркнул Гофштейн.

Он добавил, что Падва стремился передать своим ученикам принцип служения обществу через каждое юридическое дело, что стало девизом его профессиональной деятельности.

«Он был великим человеком. Он был великим адвокатом. Он был великим гражданином. И он был великим другом», — сказал Гофштейн.

По данным супруги юриста, причиной смерти 88-летнего адвоката стал инсульт. Прощание с Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве.

Свои соболезнования выразили экс-президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, действующая глава ФПА Светлана Володина, а также старший прокурор Дмитрий Шохин. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

