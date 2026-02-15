Тайны щедрости: как правильно оставлять чаевые в разных странах

Daily Mail: существует лучший способ оставлять чаевые по всему миру

Сложности в вопросе выплаты вознаграждения обслуживающему персоналу возникают почти у половины взрослых туристов во время поездок за границу. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным экспертов по туризму, ежегодно в январе наблюдается всплеск поисковых запросов, связанных с этикетом чаевых, так как отдыхающие пытаются рассчитать бюджет на предстоящие отпуска. Специалисты подчеркивают, что скрытые расходы на сервис могут увеличить общую стоимость путешествия на 10–15%.

При этом правила сильно разнятся: если в одних государствах дополнительные выплаты являются обязательными, то в других они могут быть восприняты как личное оскорбление.

Наиболее жесткие требования к чаевым предъявляются в США, где сотрудники ресторанов часто зависят от этих денег как от основного источника дохода. Клиентам рекомендуется оставлять от 20% до 25% сверх суммы чека, а в барах принято давать по одному-два доллара за каждый заказанный напиток. Даже водители такси в Америке рассчитывают на прибавку в размере пятой части от стоимости поездки.

Совершенно иная ситуация сложилась в Японии. Там давать деньги сверх счета не принято, и это может смутить персонал. В исключительных случаях благодарность за сервис можно выразить, передав купюру в сдержанном конверте, но в общих случаях делать этого не стоит.

В странах Европы порядки заметно различаются. В Италии и Австрии плата за обслуживание часто не включается в счет автоматически, поэтому хорошим тоном считается добавление 5–10% к сумме заказа. В Испании, Франции и Германии «сервисный сбор» обычно уже учтен в чеке, поэтому дополнительные деньги остаются на усмотрение гостя.

В Скандинавии официанты получают высокую зарплату, и чаевые там сводятся к минимуму. Что касается Ближнего Востока, например, ОАЭ, там советуют добавлять 10–15%, если сбор за обслуживание не был прописан в квитанции. В Австралии и Новой Зеландии культура чаевых только начинает приживаться в крупных мегаполисах, тогда как в провинциальных кафе и пабах она до сих пор отсутствует.

