Как там с деньгами: россияне высказались о возможном сокращении рабочей недели

Алексей Мокряков
Есть ряд принципиальных условий, без которых трудно высказать свое отношение к инициативе.

Четырехдневная рабочая неделя — плюсы и минусы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

HH.RU: 14% россиян готовы работать четыре дня в неделю

Большинство жителей России положительно относятся к переходу на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты. Об этом говорят данные исследования сервиса hh.ru, с которым ознакомился 5-tv.ru.

По данным исследования, 14% согласны на сокращенный график, если не увеличится длительность рабочего дня, а 12% готовы трудиться дольше ради дополнительного выходного. 

«6% участников опроса рассмотрели бы вариант сокращенной недели даже с некоторым уменьшением зарплаты», — дополнила директор по исследованиям сервиса Мария Игнатова.

Около 64% опрошенных уверены, что новый график ускорит восстановление и увеличит концентрацию на работе, 61% рассчитывают больше времени проводить с близкими. 

Дополнительный выходной многие хотят использовать для личных проектов, обучения и бытовых дел.

«Согласно опросу, 44% использовали бы дополнительный выходной для реализации личных проектов, увлечений или повышения квалификации. 42% ожидают улучшения ментального здоровья и снижения уровня стресса, а 27% — больше времени для бытовых дел. Кроме того, 14% респондентов выделяют возможность для дополнительного заработка», — отметила Игнатова.

В опросе приняли участие более 5,6 тысячи человек.

