В Лувре затопило несколько залов с картинами

Лувр экстренно закрыл часть залов из-за протечки трубы

В парижском Лувре объявлена «чрезвычайная ситуация» из-за крупной коммунальной аварии. В залах, где хранятся произведения XV и XVI веков, произошла протечка воды. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Потоп начался в ночь на пятницу. По предварительной версии, на верхнем этаже музея лопнула водопроводная труба. Больше всего пострадал зал «Дюшатель», где выставлены полотна Бернардино Луини, Фра Беато Анджелико и Шарля Мейнье.

Некоторые залы закрыли на неопределенный срок, так как потолок помещений сильно поврежден. Специалистам пришлось установить строительные леса на месте происшествия. В Лувре проведут экспертизу, чтобы выяснить, насколько пострадали произведения искусства.

