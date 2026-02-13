В Лувре затопило несколько залов с картинами

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 63 0

Специалисты проведут экспертизу, чтобы выяснить, насколько пострадали произведения искусства.

Что известно о потопе в Лувре

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лувр экстренно закрыл часть залов из-за протечки трубы

В парижском Лувре объявлена «чрезвычайная ситуация» из-за крупной коммунальной аварии. В залах, где хранятся произведения XV и XVI веков, произошла протечка воды. Об этом сообщает телеканал BFMTV

Потоп начался в ночь на пятницу. По предварительной версии, на верхнем этаже музея лопнула водопроводная труба. Больше всего пострадал зал «Дюшатель», где выставлены полотна Бернардино Луини, Фра Беато Анджелико и Шарля Мейнье. 

Некоторые залы закрыли на неопределенный срок, так как потолок помещений сильно поврежден. Специалистам пришлось установить строительные леса на месте происшествия. В Лувре проведут экспертизу, чтобы выяснить, насколько пострадали произведения искусства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Франции успешно ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся махинациями с билетами в Лувре. В ходе операции задержаны девять человек, среди которых два сотрудника музея и несколько экскурсоводов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации