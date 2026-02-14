«Поменялось все»: Песков заявил о начале новой эпохи в России с 2014 года

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 138 0

С госпереворота на Украине началась новая реальность, которая потребовала от России решительных действий.

Дмитрий Песков заявил о начале новой эпохи с 2014 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков заявил о начале новой эпохи в России с 2014 года

Новую эпоху в российской политике нужно отсчитывать с государственного переворота на Украине в 2014 году. Так официальный представитель Кремля ответил журналисту нового юношеского медиа (НЬЮМ) ТАСС на просьбу охарактеризовать нынешний период — с 2020-го по сей день.

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все… И вот тогда был пройден некий рубикон. И тогда началась новая реальность, которая потребовала от нас решительных действий», — сказал он.

Как отметил Песков, российский лидер Владимир Путин в 2014 году принял решение, потребовавшее смены концептуальных подходов к партнерству. Пришлось проявить стойкость в отстаивании государственных интересов. Это решение президента в конечном итоге и сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции.

Песков затруднился дать обсуждаемой эпохе название. При этом он одобрил идею корреспондента охарактеризовать ее как «Время героев». Однако представитель Кремля предложил не спешить. По его мнению, нужно время, чтобы осознать минувшие события.

«То, что сейчас время героев, — это однозначно. Но я все-таки предпочитаю чуть-чуть еще прожить и потом посмотреть в прошлое», — отметил Песков.

По прошествии лет, подчеркнул он, можно будет оценить, насколько Россия адаптировалась к новым условиям, нашла ли она свое место, насколько государство соответствует своему потенциалу.

Ранее пресс-секретарь президента анонсировал новый раунд переговоров по украинскому конфликту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео