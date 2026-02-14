«Ловите нациста»: Захарова о словах Зеленского о русских спортсменах на ОИ-2026

Захарова: миру нужно «ловить нациста» из-за слов Зеленского об спортсменах РФ

Мировые чиновники должны осудить высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах в сборных других стран на Олимпиаде-2026. Об этом в разговоре с агентством ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее украинский президент назвал участие русских спортсменов в составе сборных других стран на Олимпиаде в Италии гадким и неприятным.

«В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть: „Ловите нациста“, а миллионы правозащитников — выйти на митинги протеста против неонацизма», — заявила дипломат.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями от итогов Олимпиады. После короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла, таким образом заняв шестое место на Олимпиаде. Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров на первом месте с золотой медалью, он набрал 291,58 балла. Обладателями серебра и бронзы стали участники из Японии Юма Кагияма и Сун Сато — 280,06 и 274,9 балла соответственно.

Фигурист Илья Малинин, двукратный чемпион мира, выступающий за США, занял первое место по итогам короткой программы с результатом 108,16 балла. В общем зачете по двум прокатам он набрал 264,49 балла и стал только восьмым.

