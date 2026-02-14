В Тамбовской области при обрушении козырька больницы погиб мужчина

Один человек погиб при обрушении козырька на входе в городскую больницу в Котовске в Тамбовской области. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Советской. На навесе скопилось большое количество снега и наледи, в результате чего он рухнул. В тот момент под ним находился мужчина.

В СУ СК России по региону сообщили, что по факту гибели мужчины 1955 года рождения возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

В пятницу, 13 февраля, подросток погиб в результате схода снега на востоке Москвы. Инцидент произошел на Щелковском шоссе. По факту гибели мальчика сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Также ранее сообщалось о том, что в Чебоксарах во время утренней уборки снега вблизи дома № 21 на бульваре Юности трактор ударил прохожую ковшом по голове. По предварительной информации ГИБДД, водитель спецтехники потерял контроль над управлением, из-за чего машину повело в сторону. В этот момент рядом находилась 45-летняя женщина. Многотонный ковш ударил ее по голове. Женщину госпитализировали.

