«Прыгала на спину»: Стася Милославская о «нападениях» тигрицы на съемках

Милославская: во время съемок с животными приходилось много импровизировать

Актриса Стася Милославская рассказала корреспонденту 5-tv.ru о сложностях работы с дикими животными на съемочной площадке фильма «История спасения бегемота по имени Красавица». По словам артистки, главной «звездой» и самым непредсказуемым партнером стала маленькая тигрица Маруся.

Хищница, спасенная волонтерами в Ленинградской области в конце 2024 года, часто нарушала сценарий. В одной из ключевых сцен животное должно было просто находиться на заднем плане, однако тигрица активно вмешивалась в процесс съемок.

«Она бегала и периодически запрыгивала мне на спину, цеплялась за колготки. А сцену останавливать нельзя. Режиссеры с операторами всегда ожидали, что может произойти что-то, что будет здорово смотреться в кадре», — поделилась Милославская.

Помимо тигрицы, в съемках принимали участие и другие реальные обитатели зоопарков и цирков. Актриса подчеркнула, что работа с животными заставляла всю группу находиться в постоянном тонусе и много импровизировать.

Сюжет картины переносит зрителя в 1941 год. В осажденном Ленинграде сотрудники зоосада, рискуя собственными жизнями, спасали экзотических подопечных от голода и обстрелов.

Ранее сообщалось, что тигрица была не единственной, кто проверял актеров на прочность. Актер Слава Копейкин столкнулся на съемках с настоящим «хамством» от обезьяны по кличке Филя, которая вела себя как капризная звезда.

