Захарова прокомментировала агрессивный выпад Зеленского в адрес Орбана

Захарова пристыдила Зеленского за агрессивный выпад в адрес Орбана

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале претензии президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Лидер киевского режима высказался о нем в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский заявил, что Орбан якобы думает о том, как «увеличить свой живот», а не о том, как укрепить свою армию. А нужно это ему, по мнению украинского президента, чтобы «остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта». Захарова подчеркнула — странно слышать это от человека, который кормит собственную армию на чужие деньги, в том числе на форинты.

«Это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала дипломат.

Летом прошлого года правительство Венгрии оценило экономический ущерб от конфликта на Украине и политики Евросоюза в более чем 22,5 миллиарда евро. Орбан категорически отказывается финансировать Киев. Недавно он заявил, что в ближайшие 100 лет Будапешт не позволит его вступления в Евросоюз (ЕС).

Прежде Орбан заявлял, что ЕС уже потратил на Украину 200 миллиардов евро. В декабре страна получила новый кредит на 90 миллиардов евро. Однако Киев все «пожирает и пожирает» деньги. При этом в Европе только усугубляются экономические проблемы.

На оскорбление Зеленского венгерский премьер также ответил. Он подчеркнул, что этот жест в очередной раз указывает на невозможность Украины вступить в ЕС, и дело не только в личных взаимоотношениях политиков, но и в интересах государства. По мнению Орбана, слова украинского лидера помогут венгерскому народу увидеть складывающуюся ситуацию яснее.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктор Орбан предрек Европе «век унижения» из-за ее ошибочной политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.