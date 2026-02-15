В ЛНР умер раненый при атаке ВСУ на Центральное

Один человек погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на поселок Центральный в ЛНР, а количество пострадавших увеличилось до 24 человек. Обновленные данные 15 февраля сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в Telegram-канале.

«В одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года. За сегодняшний день в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратилось еще 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь», — говорится в ее публикации.

Пащенко выразила соболезнования родным погибшего, а также пожелала всем раненым скорейшего выздоровления.

Накануне, 14 февраля, несколько украинских дронов атаковали поселок Центральный в Перевальском муниципальном округе. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что повреждены десятки жилых домов, школа, здание поселкового совета и почтовое отделение. Для координации работ на месте был развернут оперативный штаб. Профильные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и оценкой ущерба.

