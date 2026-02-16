Путин и Токаев обсудили совместные проекты РФ и Казахстана в торговле и экономике

Российский президент подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Взаимовыгодные проекты в торговле и экономике сегодня обсудили президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лидеры России и Казахстана поговорили по телефону.

Они подчеркнули, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства и союзничества. Кроме этого, Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет в конце мая в Астане.

В привязке к этому мероприятию Токаев пригласил нашего президента посетить Казахстан с государственным визитом. Приглашение было принято.

Ранее 5-tv.ru писал, что предыдущий визит президента России в Казахстан проходил в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ. Нынешний государственный визит подчеркивает высокий уровень союзнических отношений и стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Накануне посол РФ в Астане Алексей Бородавкин уточнил в интервью ТАСС, что в настоящее время стороны согласовывают точные даты и субстантивное наполнение переговоров.

