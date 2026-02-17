Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 121 0



Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

