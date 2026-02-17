Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 17 февр
- Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 февр
- ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
- 16 февр
- «Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 февр
- FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
- 15 февр
- На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
- 15 февр
- Один миг — и цель поражена: ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
- 15 февр
- Силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа
- 14 февр
- Артиллеристы разнесли опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 февр
- «Куб» против артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 февр
- Приходится есть снег: в передовых частях ВСУ наблюдается гуманитарная катастрофа
Читайте также
78%
Нашли ошибку?