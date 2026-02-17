Европарламент оставил депутатов без ряда ИИ-сервисов

Не исключается, что в дальнейшем запрет распространится и на более широкий перечень нейроинструментов.

Бороться с потенциальными утечками секретной информации резко начали и по другую сторону Атлантики. Европейский парламент из соображений безопасности отключил часть функций искусственного интеллекта на планшетах, выданных депутатам.

По данным западных СМИ, в Брюсселе обеспокоены тем, какой объем важнейших данных может поступать в компании, занимающиеся разработкой ИИ. Пока отключены лишь встроенные функции, в частности, помощники для написания текстов и составления резюме.

Однако не исключено, что в ближайшее время запрет распространится и на более широкий перечень нейроинструментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия с помощью соцсетей тайно вмешивалась в выборы в шести странах.

Расследование юридического комитета конгресса США выяснило, что Брюссель тайно оказывает давление на соцсети, чтобы ослабить оппозицию накануне выборов. Откровенное вмешательство уже реализовали в шести разных странах. Среди них Словакия, Нидерланды, Франция, Ирландия, Румыния и даже Молдавия, которая вовсе не входит в ЕС.

