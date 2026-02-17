Не про жажду: увлажняет ли питье воды кожу

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 147 0

Отопление и агрессивное очищение усиливают потерю влаги.

Что помогает при сухости и раздражении кожи

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматолог Шухман: питье воды напрямую не увлажняет кожу

Употребление воды напрямую не увлажняет кожу, ключевое значение имеет применение увлажняющих средств. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач —дерматолог-косметолог Елизавета Шухман.

На сухость и раздражение кожи влияет возрастное снижение себума (выработки кожного сала), агрессивное очищение, жесткая вода, УФ-воздействие, гормональные изменения. Ключевым фактором является климат: холод сказывается на липидном барьере, кондиционеры и отопление снижают влажность воздуха, что усиливает потерю воды в организме.

По словам эксперта, для поддержания барьерной функции кожи важно употреблять продукты, содержащие омега-3, витамины А, С, Е.

Базовый уход должен состоять из очищения мягкими средствами без SLS (ПАВ, который может разрушать липидный барьер кожи. — Прим. ред.), увлажнения кремами с церамидами, сквалана (природный липид, который входит в состав кожного сала. — Прим. ред.), пантенола, SPF 30+.

Работая в комплексе, эффективные ингредиенты полноценно увлажняют эпидермис: гиалуроновая кислота притягивает воду, масла и сквалан смягчают, вазелин и диметикон создают защитную пленку.

Сухость кожи через шелушение или чувство стянутости без выраженного воспаления или зуда — сигнал о нарушении барьера. Это может перерасти в различные системные заболевания, например, гипотиреоз, сахарный диабет, дефицит витаминов А, Е, группы В, аутоиммунные патологии.

«При дерматозе появляются покраснение, отек, пузырьки, интенсивный зуд — в таком случае требуется консультация дерматолога. <…> При стойкой сухости без ответа на уход необходима диагностика внутренних причин», — резюмировала врач.

Нутрициолог Ольга Видякина отмечала, что зимой часто происходит недостаток полезных веществ в организме, например, клетчатки.

О дефиците витаминов группы B говорит сильная утомляемость и слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания. Частые простуды, риниты и воспаления ушей, гортани или носа тоже указывают на нехватку витаминов группы B, а также D, A и E.  На дефицит витамина D указывает ломкость волос и их выпадение, хрупкость ногтей, проблемы со сном и повышенная потливость во время ночного отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть