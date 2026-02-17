Думала, что поправилась: женщина приняла 12-килограммовую опухоль за ожирение

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 74 0

Она пыталась похудеть много лет и не подозревала, что ее жизнь висит на волоске.

Причина ожирения среди женщин среднего возраста

Фото: 5-tv.ru

Metro: женщина приняла 12-килограммовую опухоль за ожирение

В Великобритании врачи провели сложнейшую операцию 33-летней Бекки Уорд, удалив из ее брюшной полости злокачественное новообразование весом около 12 килограммов. Как сообщает Metro, массивную опухоль долгое время принимали за обычный лишний вес.

Несколько лет женщина безуспешно боролась с «ожирением» — сидела на диетах, использовала специальные инъекции для снижения массы тела и винила себя в отсутствии результата. Она объясняла изменения фигуры перееданием и особенностями обмена веществ. Тревогу забили только тогда, когда появились постоянные боли в животе и ночная потливость.

Обследование показало, что причиной увеличения объемов была крупная злокачественная опухоль в брюшной полости. По оценкам медиков, она формировалась примерно пять лет. Даже после первого визита к врачам диагноз удалось поставить лишь спустя несколько месяцев.

Хирургическое вмешательство длилось около 11 часов. За это время специалисты удалили само новообразование, а также часть пораженных внутренних органов. После операции пациентке потребовалась продолжительная реабилитация и дополнительное лечение.

Последствия оказались серьезными: женщина утратила возможность иметь детей, у нее наступила ранняя менопауза, а физические нагрузки теперь даются с трудом. Тем не менее терапия принесла результат — по словам врачей, в организме пациентки больше не обнаружено раковых клеток.

