Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко

Эфирная новость 36 0

Легендарная манекенщица сменила длинные прямые волосы на объемные и графичные завитки.

Фото, видео: IMAGO/Eibner/ТАСС; 5-tv.ru

Супермодель Наоми Кэмпбэлл удивила поклонников новым образом. На обложке свежего номера Elle манекенщица предстала с нетипичной для нее прической. Вместо длинной идеально прямой шевелюры, Наоми примерила объемные и графичные завитки.

В сети тут же начали сравнивать ее нынешний имидж со знаменитой укладкой российского политика — Валентины Петренко. Даже жакет для Наоми подобрали вполне в стиле бывшего сенатора.

Ранее 5-tv.ru писал, что модную революцию совершила японская теннисистка Наоми Осака на матче Australian Open. Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» появилась на корте в дизайнерском наряде, непривычном для этого вида спорта.

Для игры Осака сняла часть своего костюма, но оставила весьма объемные рукава, что должно было помешать во время матча. Однако теннисистка одержала победу и после этого рассказала, что на создание образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой очень понравилась картинка с медузами.

