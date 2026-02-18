В России появится ГОСТ на отделку в новостройках

Отделку в российских новостройках приведут к единому стандарту. Требования вступят в силу 1 марта 2026 года и охватят все ключевые виды работ — штукатурные, малярные и облицовочные.

Пристальное внимание обратят также на поклейку обоев, устройство потолков и полов. ГОСТ устанавливает систему классов отделки — с первого по восьмой. Выбранный уровень укажут в договоре между заказчиком и подрядчиком. Помимо этого, в стандарте закреплены методы и средства контроля. Как заявили в Минстрое, нововведение поможет снизить риск разногласий при приемке квартир.

Ранее 5-tv.ru писал, какой материал для шумоизоляции квартиры лучше выбрать.

Уровень шума работающей дрели и перфоратора в среднем составляет 90 децибел (дБ) — это как заведенный мотоцикл! А безопасные показатели для человека — днем 40 дБ, ночью — 30. Они прописаны во всех существующих ГОСТах и регламентах. Шум бывает воздушный, например, разговор или чихание, и ударный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.