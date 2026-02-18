Делегация РФ прибыла в отель InterContinental на переговоры по Украине

Первая сессия продлилась более шести часов, в течение которых стороны детально рассматривали текущую ситуацию.

Фото, видео: Reuters/Pierre Albouy; Telegram/МИД России/MID_Russia; 5-tv.ru

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвященных поиску путей урегулирования украинского конфликта, продолжаются в Женеве.

Первый раунд дипломатических обсуждений завершился накануне. Он продолжался более четырех часов. Стороны подробно рассмотрели текущую обстановку и возможные варианты дальнейших шагов в ходе встречи. Переговоры организованы на площадке отеля InterContinental Geneva.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав представителей от России также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Со стороны США в переговорах участвуют Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. В состав киевской группы также вошли министр обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие официальные лица.

Ожидается, что консультации продолжатся в течение дня, однако подробности обсуждений остаются закрытыми для прессы.
Ранее, писал 5-tv.ru, Уиткофф высказался про переговоры РФ, Украины и США в Женеве. Он заявил, что стороны достигли значительного прогресса в процессе консультаций.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

