Собянин: начался новый этап строительства моста в Мневниковской пойме

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Специалисты уже устроили свайные фундаменты и начали сооружение технологических мостов. Затем они передут к монтажу арки навесным способом.

Строительство моста в Мневниковской пойме в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Строительство пешеходного моста в Мневниковской пойме вышло на новый этап. Работы идут параллельно на двух берегах. Это позволяет ускорить процесс и снизить влияние на окружающую среду. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Строители уже устроили свайные фундаменты опор арок и отсыпали искусственные полуостровки на обоих берегах. Начали сооружение технологических мостов. Дальше запланирован монтаж главного архитектурного элемента — арок — навесным способом. Расположенные на технологических мостах гусеничные краны будут монтировать части арок с последующим их укрупнением», — написал мэр Москвы.

Эту же технологию будут использовать и при возведении пролетного строения моста. В русловой части применят надвижку. Пролет разместят на четырех опорах: двух береговых и двух промежуточных.

На финальном этапе строители смонтируют вантовую систему моста, демонтируют вспомогательные сооружения, сделают тротуары и пешеходные дорожки, а также благоустроят прилегающую территорию.

