Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы

Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Кремле. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Уточняется, что беседа прошла в Представительском кабинете Кремля.

«Наши страны связывают особые отношения, сложившиеся исторически. Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право развиваться по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ», — отметил Путин.

По словам российского лидера, новые ограничения, связанные с поставкой нефти на Кубу, неприемлемы.

«Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного. Позиция нашего Министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно», — заявил глава государства.

До встречи с Путиным глава МИД Кубы провел ряд встреч на разных уровнях, в том числе переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена и дальше развивать сотрудничество и партнерские отношения с Кубой. По его словам, Москва последовательно выступает против нефтяной блокады острова, как и многие государства мира. Песков подчеркнул, что Россия дорожит партнерством с Кубой и намерена продолжать его развитие, в том числе оказывать необходимую поддержку в сложные периоды. Такое же мнение ранее выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

