Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Президент РФ сегодня встретился с главой МИД республики Родригесом.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Кремле. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Уточняется, что беседа прошла в Представительском кабинете Кремля.

«Наши страны связывают особые отношения, сложившиеся исторически. Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право развиваться по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ», — отметил Путин.

По словам российского лидера, новые ограничения, связанные с поставкой нефти на Кубу, неприемлемы.

«Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного. Позиция нашего Министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно», — заявил глава государства.

До встречи с Путиным глава МИД Кубы провел ряд встреч на разных уровнях, в том числе переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена и дальше развивать сотрудничество и партнерские отношения с Кубой. По его словам, Москва последовательно выступает против нефтяной блокады острова, как и многие государства мира. Песков подчеркнул, что Россия дорожит партнерством с Кубой и намерена продолжать его развитие, в том числе оказывать необходимую поддержку в сложные периоды. Такое же мнение ранее выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину
22:19
«Настоящая махина»: в Антарктиде впервые замечена акула
22:14
Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
22:00
Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы
21:35
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
21:23
Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу
Ультиматум, гнев, раскол: самые громкие откровения принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть