Принц Гарри пытался наладить отношения с Уильямом через посредника

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Эксперт по королевской семье раскрыл новые подробности конфликта между наследником британского престола и его «запасным» братом.

Принц Гарри пытался помириться с Уильямом через посредника

Фото: www.globallookpress.com/Pool

Писатель Скоби: Принц Гарри пытался помириться с Уильямом через посредника

Попытка британского принца Гарри примириться и восстановить общение со старшим братом Уильямом с помощью посредника не удалась. Он категорически отказался от какого-либо взаимодействия. Об этом в интервью изданию Us Weekly рассказал журналист, писатель и эксперт по королевской семье Омид Скоби.

По его словам, идея прибегнуть к помощи общего знакомого посетила Гарри в 2023 году. По словам Скоби, в ходе работы над книгой «Конец игры» он обращался с людьми из близкого окружения Гарри. И выяснил, что один из них, общий знакомый обоих принцев, должен был стать каналом связи. Но этого не произошло.

«Судя по тому, что я вижу сейчас со стороны, похоже, что эта каменная стена по-прежнему на месте. Пока обе стороны не изменят свою позицию, мы не придем к какому-либо решению», — говорится в материале.

Уильям и Гарри не общаются уже несколько лет. Открытое противостояние началось в 2020 году, когда младший брат со своей американской женой Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Именно она, бывшая актриса, стала началом конфликта. В Штатах супруги давали интервью, дискредитирующие монархов, и постепенно усиливали раскол.

В 2023-м в своих мемуарах «Запасной» Гарри рассказал о стычке с братом из-за Маркл в 2019-м. Якобы Уильям пришел к брату домой и прямо заявил, что недволен невесткой, назвал ее «грубой» и «трудной». В книге было еще много подробностей, всколыхнувших публику и заставивших королевскую семью отдалиться от блудного принца. При этом Гарри не раз признавался, что хотел бы вернуть любовь родственников, несмотря разногласия.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальные факты из семейной биографии принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

