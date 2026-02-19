В Москве все службы города задействованы в ликвидации последствий снегопада

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Высота снежного покрова в столичном регионе может увеличиться примерно на десять сантиметров за сутки.

Сколько продлится снегопад в Москве и как его ликвидируют

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Собянин: все городские службы подключены в ликвидации последствий снегопада

Сильнейший снегопад, который уже называют одним из самых интенсивных за эту зиму, настиг Москву. Однако город справится с этой трудностью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков. Снег будет идти весь день, ночью и продолжится на следующие сутки.

Собянин отметил, что ситуация остается крайне сложной, однако городские службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды. Он подчеркнул, что зима в текущем году устанавливает рекорды, а снегопады практически не прекращаются.

К ликвидации последствий обильных осадков с начала января привлечены коммунальные и инженерные службы.

В префектуре северо-запада столицы уточнили, что техника работает интенсивно, все ресурсы приведены в готовность, дополнительно задействованы сотрудники для расчистки улиц и дворов.

По информации ведущего специалиста агентства Метеоновости Татьяны Поздняковой, за сутки высота снежного покрова в столичном регионе может увеличиться примерно на десять сантиметров. Интенсивность осадков начнет снижаться в ночь на 20 февраля из-за смещения циклона к северо-западу.

Однако осадки сохранятся, на дорогах возможны заносы, а дополнительно может выпасть еще два-четыре миллиметра осадков за ночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Центральную Россию надвигаются рекордные осадки. Метель обрушилась на российскую столицу вместе с сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 м/c. Также на дорогах ожидается гололедица.

