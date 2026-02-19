Самый тяжелый день зимы? На Центральную Россию надвигаются рекордные осадки
Москву накроет мощный снегопад, сугробы вырастут еще на 20 сантиметров.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
На Центральную Россию надвигаются рекордные осадки
Сегодня жителей Москвы и Московской области ждет настоящее испытание стихией. В Центральную Россию пришли рекордные осадки.
В столице снегопад уже идет. К середине дня он усилится и станет одним из самых мощных за последнее время. По словам синоптиков, снег будет стеной. Высота московских сугробов может побить все рекорды.
«На сегодня высота снега была на утро 46 сантиметров, добавится еще в разных местах 10, 15, может быть 20 сантиметров», — заявил начальник отдела Ситуационного центра Росгидромета России Анатолий Цыганков.
Метель обрушится на столицу вместе с сильным ветром. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Также на дорогах ожидается гололедица.
Экстремальных морозов на этот раз не будет. Самая холодная ночь уже прошла. Днем температура не должна опуститься ниже — 7 градусов. На время снегопада москвичей просят отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт.
