«Несчастные бедолаги»: Семенович о мужчинах-зумерах

Певица Анна Семенович раскритиковала мужчин-зумеров

Певица Анна Семенович неожиданно развернула дискуссию о том, как изменились отношения между мужчинами и женщинами за последние двадцать лет. Своим мнением артистка поделилась в Государственном Кремлевском дворце в День всех влюбленных, где прошел праздничный концерт МУЗ-ТВ, объединивший звезд эстрады и поклонников романтической музыки

Поводом для откровенного разговора стал вопрос о современных свиданиях. Семенович не скрывала иронии, сравнивая поведение мужчин начала 2000-х и нынешнего поколения.

«Я не знаю, сейчас зумеры вообще как-то странно живут, все какие-то счета делят. У нас такого вообще не было», — призналась Анна.

Певица вспомнила атмосферу нулевых, когда, по ее словам, ухаживания были куда более щедрыми и демонстративными.

«Пошел на первое свидание — тебе уже сумку подали, на вторую — машину, на третью — квартиру. Я не знаю, вы какие-то несчастные, Господи! Бедолаги, бедолаги!» — прокомментировала певица.

Артистка подчеркнула, что ее поколению, по ее мнению, действительно повезло.

«Наше поколение, это в двухтысячные-нулевые, были такие щедрые мужчины. Я с подружками, которым 40, сядем и говорим: «Девчонки, как нам повезло вообще!», — уверена Анна.

Семенович рассказала, что в те годы поход в ресторан мог превратиться в настоящее соревнование между мужчинами.

«Мы только приходили, красотки, заходим в ресторан, садимся — уже у нас шампанское, счет закрыт. Они бежали, дрались, кто закроет нам счет, понимаете?» — рассказала артистка.

Самым ярким эпизодом она назвала вечер в популярном столичном ресторане, название которого предпочла не раскрывать. Тогда за один вечер на их столе оказалось 15 бутылок дорогостоящего шампанского.

«У нас один раз в ресторане скопилось 15 бутылок Cristal за один вечер. С разных столов нам дарили. Это очень дорогое шампанское, которое стоит в районе 100 тысяч рублей бутылка», — поделилась Семенович.

История получила продолжение: спустя две недели у певицы был запланирован день рождения именно в этом ресторане.

«Я говорю менеджеру: „Слушайте, оставьте 15 бутылок — отлично, мне за шампанское платить не надо!“ И это шампанское пошло все на мое день рождения», — продолжила Анна.

Рассказ Семенович вызвал оживленную реакцию среди присутствующих журналистов. Артистка не скрывала ностальгии по временам, когда, по ее словам, мужчины демонстрировали внимание не словами, а поступками.

При этом певица дала понять, что воспринимает изменения в отношениях как отражение времени. Современная молодежь, по ее мнению, живет в других реалиях — с иными финансовыми возможностями и другими установками.

Концерт МУЗ-ТВ в Кремле традиционно стал площадкой для громких премьер и признаний в любви со сцены. Однако за кулисами разговоры оказались не менее яркими. Семенович призналась, что День всех влюбленных для нее — это не только про романтику, но и про воспоминания.

Артистка не раз отмечала в интервью, что ценит щедрость и внимание, но при этом всегда подчеркивает собственную самостоятельность. За годы карьеры она прошла путь от участницы поп-группы до сольной исполнительницы, телеведущей и медийной персоны. Ее слова о «бедных зумерах» прозвучали скорее с иронией, чем с осуждением. По мнению певицы, каждое поколение живет по своим правилам, но вспоминать прошлое всегда приятно.

Ранее 5-tv.ru писал, какой период в жизни Анна Семенович считает самым прекрасным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.