МЧС: В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Вертолет Robinson, на борту которого находились, предположительно, четыре человека, пропал в Амурской области. О происшествии сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

«В Ромненском муниципальном округе из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что из Благовещенска к месту вероятного крушения вертолета направлена оперативная группа и спасатели для проведения поисковых работ. из Отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотника.

До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно.

