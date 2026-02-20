В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Рита Цветкова
Спасатели регионального главка и опергруппа безуспешно ищут воздушное судно.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Вертолет Robinson, на борту которого находились, предположительно, четыре человека, пропал в Амурской области. О происшествии сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

«В Ромненском муниципальном округе из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что из Благовещенска к месту вероятного крушения вертолета направлена оперативная группа и спасатели для проведения поисковых работ. из Отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотника.

До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при крушении учебного легкомоторного самолета в Орске. Жертвами аварии стали инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, курсант Тимофей Курдупов 2005 года рождения и курсант Дмитрий Седов 2004 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

