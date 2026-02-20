Собянин: более 18 тысяч спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Их участниками стали 3,8 миллиона человек.

Сколько спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свыше 18 тысяч спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Всего за прошлый год в столице было организовано 175 крупных спортивных мероприятий. Например, фестивали «День московского спорта» и «Ночь московского спорта» в «Лужниках» и на улицах столицы, «День ходьбы», а также Московский марафон, серия турниров по баскетболу «Стритбаскет-тур — Москва» и другие спортивные состязания.

«Участниками „Спортивных выходных“ стали 293 тысячи человек. Для них было организовано 5,7 тысячи бесплатных занятий на уникальных площадках столицы и под руководством квалифицированных тренеров», — говорится в публикации градоначальника.

Кроме того, в 2025 году 142 тысячи москвичей выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили знаки отличия.

Ранее сообщалось о том, что российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме прокатов спортсменка набрала 214,53 балла — 72,89 балла за короткую программу и 141,64 балла за произвольную. В ходе проката Петросян неудачно выполнила четверной тулуп — единственный прыжок ультра-си в ее программе — недокрутила и упала при приземлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям
22:56
«Не просто служил, а еще и не косил»: Гуров высказался о службе в армии
22:38
Как часто нужно менять губку для мытья посуды? Ученый дал однозначный ответ
22:34
В США мужчина случайно отравил насмерть двух подростков в парке
22:23
Жест дружбы: Джонни Депп бесплатно предоставил дом Эрику Дэйну перед его смертью
22:05
Болезнь достигла предела: психологи раскрыли правду о выгорании

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции