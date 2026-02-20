Собянин: более 18 тысяч спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году

Свыше 18 тысяч спортивных мероприятий прошло в Москве в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Всего за прошлый год в столице было организовано 175 крупных спортивных мероприятий. Например, фестивали «День московского спорта» и «Ночь московского спорта» в «Лужниках» и на улицах столицы, «День ходьбы», а также Московский марафон, серия турниров по баскетболу «Стритбаскет-тур — Москва» и другие спортивные состязания.

«Участниками „Спортивных выходных“ стали 293 тысячи человек. Для них было организовано 5,7 тысячи бесплатных занятий на уникальных площадках столицы и под руководством квалифицированных тренеров», — говорится в публикации градоначальника.

Кроме того, в 2025 году 142 тысячи москвичей выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили знаки отличия.

