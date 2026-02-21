Кадры с места крушения вертолета в Амурской области

СК РФ: в Амурской области нашли пропавший вертолет со следами горения

На месте крушения Robinson R44 найдены фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших. Кадры с места падения частного вертолета опубликовал Следственный комитет Российской Федерации.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС России», — сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства аварии выясняются. До этого гибель пилота и правоохранителей, находившихся в Robinson R44, подтвердили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в Амурской области пропал частный вертолет. Это произошло в четверг, 19 февраля. Первый день поисков результатов не дал. На борту находились три человека: один пилот и двое сотрудников правоохранительных органов. Последние возвращались с места происшествия, где было обнаружено тело работника местного лесозаготовительного предприятия.

Воздушное судно вылетело с площадки, расположенной в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Вертолет должен был прилететь в этот населенный пункт. Однако в установленное время Robinson R44 на связь не вышел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.