Найдено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета

Robinson R44 с тремя людьми на борту — пилот и двое правохранителей — пропал 19 февраля.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Пропавший вертолет в Амурской области

Найдено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R44, на борту которого находились пилот и двое правоохранителей при исполнении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что обстоятельства аварии выясняются.

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказано в публикации.

Вертолет 19 февраля вылетел с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от села Амаранка, и направлялся в сторону села Ромны Ромненского района. В назначенное время экипаж не вышел на связь, в пункт назначения судно не прибыло.

На поиски были брошены 42 спасателя МЧС и 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник, власти также привлекли к работе все оперативные службы, а координировал ее заместитель начальника Главного управления Александр Бауффал. В селе Амаранка был развернут оперативный штаб.

На борту воздушного судна, кроме пилота, находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Октябрьский». ПРавоохранители возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия, где ранее было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета и возможное нарушение правил пилотирования.

