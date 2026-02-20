В Амаранке развернут оперативный штаб по поиску исчезнувшего вертолета

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 97 0

Что известно о поисках вертолета в Амурской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Пропавший вертолет в Амурской области

Поиски вертолета, исчезнувшего 19 февраля, продолжаются в Ромненском муниципальном округе Амурской области. Спасатели обследуют территорию на земле и с воздуха, в селе Амаранка развернут оперативный штаб. Об этом сообщили в МЧС России по Амурской области в мессенджере MAX.

Оперативную группу, аэромобильную группировку и специалистов поисково-спасательного отряда привлекли к операции. Работы координирует заместитель начальника Главного управления Александр Бауффал.

Спасатели разделились на четыре группы и ведут обследование местности на снегоходах. С воздуха район осматривает экипаж вертолета Ми-8 филиала «Аэронавигация Дальнего Востока».

По предварительной информации, воздушное судно вылетело с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от Амаранки, и направлялось в сторону села Ромны Ромненского района. Три человека находились на борту. В назначенное время экипаж не вышел на связь, и в пункт назначения вертолет не прибыл. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Как ранее писал 5-tv.ru, Восточное межрегиональное Следственное управление транспорта Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту пропажи воздушного судна. Следователи уточнили, что находившиеся на борту сотрудники правоохранительных органов возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия, где до этого обнаружили тело работника лесозаготовительного предприятия, который погиб во время выполнения работ.

В рамках расследования сформировали группу из опытных следователей и криминалистов. Правоохранители проревели осмотр места базирования вертолета, изъяли документы и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

В качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и возможное нарушение правил пилотирования. Поисковая операция продолжается.

