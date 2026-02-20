На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились сотрудники СК и МВД

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 77 0

Пропавшее воздушное судно вылетело на место происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия.

Кто находился на борту пропавшего вертолета

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Тема:
Пропавший вертолет в Амурской области

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились сотрудники СК

Следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Октябрьский» находились на борту вертолета Robinson R44, который пропал вечером 19 февраля. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Обстоятельства вылета

По данным следствия, воздушное судно вылетело с лесозаготовительного участка в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района. В пункт назначения вертолет не прибыл, его местонахождение, как и судьба находившихся на борту лиц, пока не установлены.

Правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей. Они возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия. Там ранее было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.

Версии случившегося

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническую неисправность вертолета и возможное нарушение правил пилотирования.

Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Организованы поисковые мероприятия, проведен осмотр места базирования воздушного судна, изъяты документы, имеющие значение для расследования.

Поиски продолжаются.

