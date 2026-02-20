Поиски пропавшего в Приамурье вертолета пока не дали результатов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

На борту судна находились три человека.

Что известно о пропавшем в Амурской области вертолете

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пропавший вертолет в Амурской области

Поиски пропавшего в Амурской области вертолета, на борту которого находились три человека, пока не дали результатов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что поисково-спасательные работы возобновятся утром 21 февраля.

В четверг, 19 февраля, стало известно о том, что вертолет Robinson пропал в Амурской области. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от Амаранки, и направлялось в сторону села Ромны Ромненского района. В назначенное время экипаж не вышел на связь, и в пункт назначения вертолет не прибыл. Его местонахождение до сих пор не установлено. В Амаранке развернут оперативный штаб по поиску исчезнувшего вертолета.

Ранее также сообщалось о том, что по факту пропажи вертолета в Амурской области возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что находившиеся на борту сотрудники правоохранительных органов возвращались в составе следственно-оперативной группы с места происшествия, где до этого обнаружили тело работника лесозаготовительного предприятия, который погиб во время выполнения работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся
15:23
Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области
15:15
Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни
15:13
В Польше намерены кормить голубей противозачаточными препаратами
15:05
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
15:01
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Свидание с поп-королем: Киркоров подготовил уникальный сюрприз для поклонников
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть