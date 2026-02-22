Собянин рассказал о применении кессонных технологий в строительстве метро

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Мэр Москвы отметил, что эти специалисты трудятся в экстремальных условиях под избыточным давлением.

Сергей Собянин рассказал как строят метро в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX рассказал о работе кессонщиков — специалистов, которые трудятся в экстремальных условиях при строительстве метро. По его словам, это одна из самых сложных, опасных и уникальных профессий.

Кессонные технологии начали активно применять в 1930-х годах при прокладке первых линий метро. Тогда тоннели строили в герметичных камерах под высоким давлением воздуха, чтобы избежать затопления. Рабочие разрабатывали грунт вручную, рискуя жизнью и здоровьем. Это был практически единственный способ работать на большой глубине и под реками.

Сегодня в основном используются тоннелепроходческие комплексы, но в сложных геологических условиях даже современные щиты требуют вмешательства человека. Кессонщики выполняют ремонт и замену режущего инструмента, создавая в обводненных грунтах воздушный «пузырь» и находясь в специальной барокамере.

Недавно такие специалисты заменили инструмент у щита «Мария», который прокладывает тоннель от станции «Липовая Роща» до «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Все работы проходят под контролем медицинского сотрудника, следящего за состоянием здоровья бригады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Кличко замялся с ответом на вопрос о доверии Трампу
16:15
Собянин рассказал о применении кессонных технологий в строительстве метро
15:57
Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
15:40
Борис Джонсон призвал ЕС и Великобританию направить миротворцев на Украину
15:20
Москва становится популярным направлением для семейных поездок
15:00
Семилетний мальчик провалился в открытый люк и провел там шесть часов

Сейчас читают

В Петербурге мужчина с муляжом гранаты потребовал пельмени и водку
В России с 1 марта появится регистр информации о беременных
«Будь бесконечно долго»: Арзамасова трогательно поздравила маму с днем рождения
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы