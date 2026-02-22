Собянин рассказал о применении кессонных технологий в строительстве метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX рассказал о работе кессонщиков — специалистов, которые трудятся в экстремальных условиях при строительстве метро. По его словам, это одна из самых сложных, опасных и уникальных профессий.

Кессонные технологии начали активно применять в 1930-х годах при прокладке первых линий метро. Тогда тоннели строили в герметичных камерах под высоким давлением воздуха, чтобы избежать затопления. Рабочие разрабатывали грунт вручную, рискуя жизнью и здоровьем. Это был практически единственный способ работать на большой глубине и под реками.

Сегодня в основном используются тоннелепроходческие комплексы, но в сложных геологических условиях даже современные щиты требуют вмешательства человека. Кессонщики выполняют ремонт и замену режущего инструмента, создавая в обводненных грунтах воздушный «пузырь» и находясь в специальной барокамере.

Недавно такие специалисты заменили инструмент у щита «Мария», который прокладывает тоннель от станции «Липовая Роща» до «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Все работы проходят под контролем медицинского сотрудника, следящего за состоянием здоровья бригады.

