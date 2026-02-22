Собянин: функционал приложения «Московский спорт» расширится

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

В планах на год — развитие системы видеотрансляций на объектах Москомспорта,

Собянин рассказал о цифровизации спорта в Москве

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

В 2026 году столичные власти продолжат активную цифровизацию спортивной отрасли. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в MAX.

Главной платформой остается портал sport.mos.ru, где собрана вся информация о спортивных объектах, секциях и событиях в городе.

Пользователям доступны различные функции: от бронирования занятий в бассейнах до помощи в выборе вида спорта и подбора тренера. Также через портал можно записаться на бесплатные тренировки в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные».

«В планах на этот год — развитие системы трансляции видеоконтента на объектах Москомспорта, расширение функционала портала и мобильного приложения „Московский спорт“», — написал Сергей Собянин.

Помимо этого, планируется усовершенствовать систему подсчета занимающихся на спортплощадках и организовать видеосъемки и прямые трансляции соревнований.

Как отметил градоначальник, цифровизация помогает сделать физкультуру и спорт в столице еще популярнее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Собянин рассказал о применении кессонных технологий в строительстве метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
Сердце не билось: девушка впала в кому после вечеринки и очнулась беременной
20:45
Собянин: функционал приложения «Московский спорт» расширится
20:26
Падение ребенка с седьмого этажа в Санкт-Петербурге попало на видео
20:05
Стыдно впустить медсестру: женщина из-за тяжелой болезни превратила дом в свалку
19:50
Мальчик выпал с седьмого этажа и выжил, благодаря помощи дворника
19:26
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля

Сейчас читают

С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
«Мы снова вместе»: Ивлеева прокомментировала свою «беременность» и «избиения мужа»
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы