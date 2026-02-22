Собянин: функционал приложения «Московский спорт» расширится

В 2026 году столичные власти продолжат активную цифровизацию спортивной отрасли. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в MAX.

Главной платформой остается портал sport.mos.ru, где собрана вся информация о спортивных объектах, секциях и событиях в городе.

Пользователям доступны различные функции: от бронирования занятий в бассейнах до помощи в выборе вида спорта и подбора тренера. Также через портал можно записаться на бесплатные тренировки в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные».

«В планах на этот год — развитие системы трансляции видеоконтента на объектах Москомспорта, расширение функционала портала и мобильного приложения „Московский спорт“», — написал Сергей Собянин.

Помимо этого, планируется усовершенствовать систему подсчета занимающихся на спортплощадках и организовать видеосъемки и прямые трансляции соревнований.

Как отметил градоначальник, цифровизация помогает сделать физкультуру и спорт в столице еще популярнее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Собянин рассказал о применении кессонных технологий в строительстве метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.