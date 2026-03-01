Миф или реальность: мужчинам нужно употреблять больше калорий, чем женщинам

The Guardian: мужчинам нужно употреблять больше калорий, чем женщинам

Мужчины в среднем нуждаются в более высоком потреблении калорий по сравнению с женщинами из-за особенностей метаболизма и состава тела. Об этом сообщает The Guardian.

Нутрициолог из Университета Лафборо Бетан Краус отмечает, что для взрослых людей в возрасте от 19 до 64 лет общепринятые нормы составляют около 2500 калорий для мужчин и 2000 для женщин.

Однако эксперт подчеркивает, что это не универсальное правило, так как индивидуальные потребности зависят от множества факторов, включая уровень физической активности и возраст. С годами эти показатели снижаются: сначала в период от 65 до 74 лет, а затем еще раз после достижения 75-летнего рубежа.

Основная причина таких различий кроется в скорости базального метаболизма — количестве энергии, которую тело тратит в состоянии полного покоя. У мужчин этот показатель обычно выше из-за большей мышечной массы. В то время как в женском организме физиологически заложено более высокое содержание жировой ткани.

Мышцы сжигают значительно больше энергии, чем жир, даже когда человек спит или сидит. Этот процесс регулируется гормонами, в частности тестостероном, который стимулирует рост мускулатуры.

«Если сравнить мужчину и женщину одинакового роста, возраста и веса, их потребности в калориях все равно могут различаться», — пояснила эксперт.

Тем не менее, всегда существуют исключения из общих правил. Например, мускулистая женщина, ведущий активный образ жизни, может нуждаться в большем количестве энергии, чем среднестатистический мужчина.

На метаболические процессы также влияют длительные диеты. Если человек долгое время сильно ограничивает себя в питании, организм может «скрутить метаболическую настройку», уменьшая базовый расход энергии для выживания.

Специалисты рекомендуют обращаться к официальным руководствам системы здравоохранения для точного определения индивидуальной нормы питания в зависимости от личных параметров. Все эти нюансы подчеркивают важность персонального подхода к составлению рациона, выходящего за рамки простых гендерных усреднений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.