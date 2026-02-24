Новые правила: как получить единое пособие на ребенка

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Какой доход нужно иметь, чтобы претендовать на выплату?

Новые правила назначения единого пособия на ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экономист Балынин: для получения единого пособия на ребенка нужен доход не ниже восьми МРОТ

В 2026 году в России для получения единого пособия на ребенка нужно иметь доход не ниже восьми МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.). Об этом рассказал рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с Газета.ру.

В прошлом году, для сравнения, для получения пособия нужно было подтвердить доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период — 89 760 рублей при МРОТ 22 440 рублей.

«Кроме того, из дохода исключат ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и имущества в результате действий украинских вооруженных формирований. Это должно расширить круг семей, которые смогут претендовать на поддержку», — отметил Балынин.

Также с этого года другие выплаты, который получает человек, не будут влиять на сумму единого пособия. При его расчете не будут принимать во внимание и единовременные материальные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка. Как отметил эксперт, перечисление пособия происходит после комплексной оценки нуждаемости семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, какие пять важных изменений грядут в личных финансах россиян с 1 марта. Новые правила затронут выплаты пенсий, подписки на сервисы, выдачу микрозаймов, алименты, авиаперевозки и гостиничную индустрию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

