Новые правила: как получить единое пособие на ребенка

Какой доход нужно иметь, чтобы претендовать на выплату?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экономист Балынин: для получения единого пособия на ребенка нужен доход не ниже восьми МРОТ
В 2026 году в России для получения единого пособия на ребенка нужно иметь доход не ниже восьми МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.). Об этом рассказал рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с Газета.ру.
В прошлом году, для сравнения, для получения пособия нужно было подтвердить доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период — 89 760 рублей при МРОТ 22 440 рублей.
«Кроме того, из дохода исключат ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и имущества в результате действий украинских вооруженных формирований. Это должно расширить круг семей, которые смогут претендовать на поддержку», — отметил Балынин.
Также с этого года другие выплаты, который получает человек, не будут влиять на сумму единого пособия. При его расчете не будут принимать во внимание и единовременные материальные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка. Как отметил эксперт, перечисление пособия происходит после комплексной оценки нуждаемости семьи.
Ранее 5-tv.ru писал, какие пять важных изменений грядут в личных финансах россиян с 1 марта. Новые правила затронут выплаты пенсий, подписки на сервисы, выдачу микрозаймов, алименты, авиаперевозки и гостиничную индустрию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
43%
Нашли ошибку?