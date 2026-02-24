«Третий год мы боролись»: стала известна причина смерти актрисы Ирины Шевчук

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 137 0

Дочь артистки поблагодарила врачей, которые до конца боролись за ее жизнь.

От чего умерла актриса Ирина Шевчук

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ирина Шевчук умерла после продолжительной болезни

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной и тяжелой болезни, с которой она боролась последние три года. Об этом сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, в своем Instagram*.

«Моя душа, моя любовь, моя жизнь. Я говорю тебе до свидания. Мы все равно все встретимся там. Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь», — написала дочь покойной.

Дочь покойной назвала мать своей душой, любовью и жизнью и попрощалась с ней до встречи. Она попросила прощения, если не все успела сделать и не всем смогла помочь. Александра призналась, что очень сильно скучает и хочет снова гулять, смеяться и болтать с мамой. Она сказала, что мать необходима ей, что она дышит ею, называла ее кислородом и воздухом.

Александра написала, что рыдала и призналась в бессилии от того, что не смогла помочь самому близкому человеку.

Также она поблагодарила врачей, которые до конца боролись за жизнь Ирины Шевчук.

«Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Бог», — добавила Александра Афанасьева-Шевчук.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства
16:02
Актрису сериала «Морские дьяволы» Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге
15:56
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за не доставленной вовремя СМС
15:53
В Оренбургской области погибли двое детей экс-солистки группы «Воровайки»
15:50
Директор Киркорова отреагировала на слухи о долгах певца
15:45
Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода над Южной рокадой

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
В первые 48 часов: что нужно сделать сразу после получения зарплаты
Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге — есть погибшие
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы