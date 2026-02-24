«Третий год мы боролись»: стала известна причина смерти актрисы Ирины Шевчук

Актриса Ирина Шевчук умерла после продолжительной болезни

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной и тяжелой болезни, с которой она боролась последние три года. Об этом сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, в своем Instagram*.

«Моя душа, моя любовь, моя жизнь. Я говорю тебе до свидания. Мы все равно все встретимся там. Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь», — написала дочь покойной.

Дочь покойной назвала мать своей душой, любовью и жизнью и попрощалась с ней до встречи. Она попросила прощения, если не все успела сделать и не всем смогла помочь. Александра призналась, что очень сильно скучает и хочет снова гулять, смеяться и болтать с мамой. Она сказала, что мать необходима ей, что она дышит ею, называла ее кислородом и воздухом.

Александра написала, что рыдала и призналась в бессилии от того, что не смогла помочь самому близкому человеку.

Также она поблагодарила врачей, которые до конца боролись за жизнь Ирины Шевчук.

«Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Бог», — добавила Александра Афанасьева-Шевчук.

