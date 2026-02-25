Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Собянин: между Москвой и Московской областью запустят более 50 маршрутов

Власти Москвы подвели итоги работы транспортной системы за 2025 год и утвердили планы ее развития. Главным результатом стал рост популярности городского транспорта, так как по итогам прошлого года на него пришлось 70% всех поездок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, москвичи все чаще отказываются от личных автомобилей в пользу метро, МЦД и наземного транспорта. Еще в 2010 году суточный трафик на дорогах составлял около трех миллионов машин, тогда как в 2025 году он составил 2,79 миллиона.

При этом автопарк региона за тот же период вырос на 60% — на 3,4 миллиона автомобилей. В Москве и Подмосковье зарегистрированы более 9,1 миллиона машин на данный момент против 5,7 миллиона в 2010 году.

Пассажиропоток городского транспорта в рабочие дни увеличился на 250 тысяч поездок по сравнению с 2024 годом. Количество уникальных пассажиров в сутки превысило доковидные показатели 2019 года на 5,5%, что стало одним из самых высоких уровней в мире.

Развитие метро и новые поезда

Расширение сети Московского метрополитена продолжится в 2026 году. Планируется открытие первого участка Рублево-Архангельской линии с пятью станциями: действующими «Деловой центр» и «Шелепиха» (в составе Большой кольцевой линии), а также новыми — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Парк метро пополнится 312 вагонами модели «Москва-2026». На Большой кольцевой линии продолжится тестирование первого беспилотного поезда на базе «Москва-2024». До конца года его интегрируют в общий график с интервалами движения 60–90 секунд в часы пик, а запуск с пассажирами намечен на 2027 год.

Городские вокзалы и железная дорога

Продолжатся работы по созданию и реконструкции городских вокзалов «Москва-Сити», «Серп и Молот», «Железнодорожная», «Беговая», «Царицыно», а также ремонт Ленинградского вокзала.

Для Ярославского направления Московской железной дороги закупят 11 новых поездов.

Беспилотные трамваи и новые маршруты

В столице увеличится число беспилотных трамваев — их станет 15 после поставки еще 11 вагонов. Также в планах завершить обновление трамвайного парка: город получит 50 современных трамваев «Львенок-Москва» в 2026 году.

В рамках развития сети Московских трамвайных диаметров запустят маршрут Т2, который соединит Новогиреево со станцией метро «Чертановская».

Электробусы и автобусы

Москва продолжит расширять парк экологичного транспорта. Город получит свыше 400 электробусов, а их общее число превысит 3,3 тысячи единиц. Доля экологичного транспорта на маршрутах «Мосгортранса» достигнет 45%.

Кроме того, откроют более 50 новых автобусных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Для их обслуживания закуплено свыше 500 автобусов российского производства.

Речной транспорт и цифровые сервисы

На Москве-реке появится четвертый регулярный маршрут: Лужники — Киевский. Флот пополнят восемь модернизированных электросудов.

Оплата проезда по биометрии станет доступна на всех станциях МЦД и начнет внедряться в наземном транспорте. Доля «умных» светофоров в городе вырастет до 80%.

Помимо этого, в районах Северное и Южное Тушино стартует пилотный проект по управлению движением целого жилого массива с помощью искусственного интеллекта. Эксперимент охватит территорию с населением более 290 тысяч человек и станет первым подобным проектом в мировой практике.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская». Она находится на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

