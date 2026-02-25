Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года

Перед выступлением президент посетил профильную выставку, экскурсию провел министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Владимир Путин выступил на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий, который проходит в Москве. В ходе своего выступления глава государства подробно остановился на перспективах развития биотехнологий и становления биоэкономики в стране, обозначив ключевые направления и приоритеты этой сферы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Биоэкономика как приоритет
Открывая выступление, Путин акцентировал внимание на стратегическом значении биоэкономики для страны.
«В продолжение позволю себе рассказать о шагах государства по развитию этой столь значимой сферы. <…> Так вот, позволю себе остановиться на том, что означает биоэкономика. Какие практические перспективы и возможности она открывает перед человеком, экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением», — сказал российский лидер.
Президент отметил, что отечественные разработки в этой области производят серьезное впечатление. Он выразил надежду, что новые медицинские препараты и вакцины будут внедряться без административных задержек.
«Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы такие важные для жизни и здоровья препараты появлялись как можно скорее», — подчеркнул он.
Искусственные органы — путь уже начат
Отдельно глава государства остановился на достижениях российских ученых в области медицины и биотехнологий.
«Это и лекарственные препараты, и даже ткани, сосуды. И, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека. Вот правда до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются», — заявил Путин.
По его словам, биоэкономика перестала быть исключительно научной категорией и активно входит в практику, формируя новый индустриальный уклад.
Биотехнологии и вызовы XXI века
Президент подчеркнул стремительный характер развития отрасли и ее значение для глобальной повестки.
«Биотехнологии, подкрепленные мощью вычислительных систем и ИИ (искусственного интеллекта. — Прим. ред..), развиваются с беспрецедентной скоростью, помогают ответить на ключевые вызовы современности. А это изменение климата, дефицит продовольствия, истощение возобновляемых ресурсов», — отметил он.
Путин добавил, что устойчивое развитие возможно только при обеспечении равного доступа к технологиям.
«Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегия для избранных — непреложное условие развития нашей цивилизации», — подчеркнул президент.
Доля биоэкономики в ВВП и стратегия до 2050 года
Глава государства поставил задачу увеличить вклад биоэкономики в экономику страны.
«Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны», — заявил он.
Президент поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию развития отрасли до 2050 года, снять барьеры для бизнеса и создать механизмы защиты национального рынка биотехнологий.
Также он обратил внимание на необходимость привлечения частных инвестиций и долгосрочного планирования со стороны отечественных компаний, а в международной сфере — развития сотрудничества, в том числе в рамках БРИКС.
«Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», — заявил Путин.
Этические границы и безопасность
Президент отдельно подчеркнул необходимость правового и морального регулирования новых технологий.
«Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных», — сказал он.
Кадры и региональные центры
Путин назвал кадровый вопрос одним из ключевых.
«Кадровый вызов — один из самых сложных и системных. Тут важна междисциплинарная подготовка. Здесь вместе необходимо обновить программы образования. В этой связи необходимо создать новые передовые и инженерные школы», — отметил президент.
Он предложил пересмотреть региональные потребности в специалистах, при необходимости увеличить число бюджетных мест и запустить программы ранней специализации по биоэкономике.
Кроме того, президент выступил с инициативой создания в регионах сети инженерных центров в сфере биоэкономики для формирования кадровой базы.
Тема следующего форума
Говоря о будущем, глава государства предложил посвятить следующий Форум развитию цифровых платформ.
Он отметил, что такие решения уже связывают предпринимателей из малых городов с крупными центрами и позволяют оперативно использовать медицинские данные.
«Хороший пример, недавно мы об этом говорили, — вызывают, например, скорую помощь к пациенту. Пока она едет, на экране врача появляется история болезни пациента, и он заранее знает, что ему нужно взять с собой, чтобы спасти жизнь», — рассказал Путин.
Контекст форума
Форум будущих технологий проходит в Москве. В рамках программы в НИЦ «Курчатовский институт» стартовала конференция «Биоэкономика для человека». В работе участвуют представители профильных министерств, включая Минобрнауки и Минпромторг, курирующие национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики».
Таким образом, выступление 25 февраля стало комплексным заявлением о роли биоэкономики в развитии страны — от медицины и климата до кадровой политики и международного сотрудничества.
