Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Пирогова

В Москве открыли обновленный лечебно-диагностический корпус Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Уже в марте туда поступят первые пациенты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Реконструкция учреждения стала одной из крупнейших инициатив в модернизации столичного здравоохранения на ближайшие годы, отметил глава города.

В качестве ключевой задачи обозначена поддержка максимально высокого уровня оказания медицинской помощи в ГКБ.

В обновленном лечебно-диагностическом корпусе будут наблюдать пациентов хирургического направления. За ближайшие три года планируется реконструировать корпуса № 2, № 3 и № 5, отметил Собянин.

В 2024 году в Пироговской больнице уже открыли Флагманский центр, а в 2025 году — ревматологический корпус.

«Ведущее медучреждение столицы всегда славилось своими уникальными медицинскими возможностями и специалистами», — подчеркнул мэр.

За год стационар больницы принимает порядка 120 тысяч пациентов, а местные медики проводят свыше 40 тысяч операций.

