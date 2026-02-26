Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Пирогова

За ближайшие три года планируется восстановить еще три отделения больницы.
В Москве открыли обновленный лечебно-диагностический корпус Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Уже в марте туда поступят первые пациенты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Реконструкция учреждения стала одной из крупнейших инициатив в модернизации столичного здравоохранения на ближайшие годы, отметил глава города.
В качестве ключевой задачи обозначена поддержка максимально высокого уровня оказания медицинской помощи в ГКБ.
В обновленном лечебно-диагностическом корпусе будут наблюдать пациентов хирургического направления. За ближайшие три года планируется реконструировать корпуса № 2, № 3 и № 5, отметил Собянин.
В 2024 году в Пироговской больнице уже открыли Флагманский центр, а в 2025 году — ревматологический корпус.
«Ведущее медучреждение столицы всегда славилось своими уникальными медицинскими возможностями и специалистами», — подчеркнул мэр.
За год стационар больницы принимает порядка 120 тысяч пациентов, а местные медики проводят свыше 40 тысяч операций.
