«Забрала бы у него все»: Бьянка все еще злится на экс-возлюбленного, продавшего авто ради ее клипа

Бьянка все еще злится на экс-возлюбленного, продавшего машину ради ее клипа

Певица Татьяна Липницкая, известная под сценическим именем Бьянка, прокомментировала резонансную историю 2024 года, связанную с ее бывшим возлюбленным. Видео она выложила на странице в соцсети.

В ролике артистка объяснила позицию по поводу ситуации с автомобилем Mercedes, который, по ее словам, мужчина продал ради съемок клипа на ее песню «Были танцы».

Поводом для нового заявления исполнительницы оказался комментарий подписчика, напомнившего об интервью, которое вызвало волну критики в ее адрес. Тогда пользователи обвиняли певицу в меркантильности.

В опубликованном видео артистка заявила, что считает обрушившуюся на нее неприязнь необоснованной. По ее утверждению, бывший партнер причинил ей серьезный материальный ущерб и задолжал крупную сумму. Певица пояснила, что конфликт с мужчиной сопровождался финансовыми претензиями с ее стороны, а сама история с автомобилем оказалась эмоциональной реакцией на пережитые обиды.

«Вы не представляете, сколько *** (плохого. — Прим. ред.) он сделал мне и окружающим. Сколько денег украл. Я бы не то что машину у него забрала, я бы у него забрала вообще все, до последней нитки. И еще он мне должен денег, кстати», — сообщила исполнительница.

К тому же артистка отметила, что испытывает к экс-возлюбленному сильную злость, чем и объяснила резкость формулировок в прежнем интервью.

«Эту фразу, что он продал машину, а я его бросила, я говорю специально — у меня на него огромная обида и злость», — заключила Бьянка.

