ФСБ сорвала украинский теракт против российского офицера в Петербурге

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Двое преступников заложили самодельную бомбу под машину военного.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; 5-tv.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Петербурге двоих злоумышленников, которые планировали теракт против офицера российской армии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Несостоявшиеся подрывники связались через мессенджер Telegram со спецслужбами киевского режима и выразили готовность совершить убийство высокопоставленного военного. Самодельную взрывчатку для предателей оставили в тайнике — следуя инструкции, они разведали адрес проживания офицера и установили бомбу под его машину.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, нашли СВУ и обезвредили его. Самих преступников задержали и допросили, они признались в своих намерениях.

Ранее в Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме. Следователи установили, что диверсант с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и получил задание разведать расположение объектов Вооруженных сил России, а затем сжечь военный самолет.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

